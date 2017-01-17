Mardin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Abdürrahim K. yönetimindeki 47 AK 872 plakalı otomobil, Vali Ozan Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilemeyen anne ile çocukları Muhammed Can G. (2) ve Mazlum G'ye (16) çarptı.



Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu Muhammed Can G, ön camdan aracın içine girerken, Mazlum G. ise yola savruldu. Otomobilde bulunan Atiye S. de çarpmanın şiddetiyle yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Otomobil, olay yerine çağrılan çekici tarafından kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.