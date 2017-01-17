Mardin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin'de karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.30 sıralarında Vali Ozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdürrahim K. yönetimindeki 47 AK 872 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilmeyen 46 yaşındaki anneye ve çocukları Muhammed Can G. (2) ile Mazlum G.'ye (16) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ve kucağındaki 2 yaşındaki bebek arabanın ön camından içeriye girerken, Mazlum G. ise yola savruldu. Kazada ayrıca otomobilde bulunan Atiye S. de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, kazazedelerin yardımına koşarken yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Otomobil olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MARDİN