Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mazıdağı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mazıdağı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdul Selam Yersiz yönetimindeki 27 Z 2157 plakalı hafif ticari araç ile henüz sürücüsü belirlenemeyen 31 Z 6291 plakalı hafif ticari araç, Mazıdağı Eti Bakır Sosyal Tesisleri mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Yersiz ile araçlarda bulunan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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