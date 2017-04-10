Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mazıdağı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Abdul Selam Yersiz yönetimindeki 27 Z 2157 plakalı hafif ticari araç ile henüz sürücüsü belirlenemeyen 31 Z 6291 plakalı hafif ticari araç, Mazıdağı Eti Bakır Sosyal Tesisleri mevkisinde çarpıştı.



Kazada yaralanan araç sürücüsü Yersiz ile araçlarda bulunan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.