Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin takla attığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 UY 3357 plakalı otomobil, Mardin Evlendirme Dairesi mevkinde virajı alamayarak takla attı.



Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Takla atan otomobilde sıkışan araç sürücüsü uzun uğraşlar sonucu takla atan araçtan çıkarıldı.



Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.