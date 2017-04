Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde zırhlı polis aracının çarptığı lise öğrencisi yaralandı.



Olay, merkez Artuklu ilçesi Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula gitmek için evden çıkan lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Afşin Amak'a, karşıya geçmeye çalıştığı sırada zırhlı polis aracı çarptı. Kazada ağır yaralanan Amak, okulun yakınında bulunan Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Amak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



"Karşıya korkuyla geçiyoruz"



Okula her gün gelip giderken yaya geçidini kullanmak zorunda kaldıklarını ve korkuyla karşıya geçtiklerini kaydeden öğrencilerden Edanur Sevinç, sürücülerin yaya geçidini ciddiye almadıklarını söyledi. Sevinç, "Bugün bir arkadaşımız yoldan geçerken kaza geçirdi ve durumu ağır. Bu yoldan korku ile geçmek istemiyoruz. Hiçbirimizin kaza geçirmesini ölmesini ve yaralanmasını istemiyoruz. Arkadaşımız kaza geçirdiği içim bugün çok üzüldük. Buraya üst geçit istiyoruz" dedi.



"Araçlar tehlike saçıyor"



Her gün binlerce aracın geçiş yaptığı karayolunda üst geçidin bulunmaması nedeniyle hem kendilerinin hem de öğrencilerinin tedirgin olduğunu belirten tarih öğretmeni Nurullah Kantaş, "Üst geçidin yapılmasını ya da trafik kurallarının tamamen uygulanmasını istiyoruz" ifadelerinde bulundu.



Yaptıkları başvuruların dikkate alınmadığını ve yaya geçidinin yapılmadığını belirten okul yöneticilerinden Serdar Sarıtop ise, şunları söyledi:



"Ben birkaç defa gerekli mercilere dilekçe yazdım. Burası okul, 400-500 öğrenci aynı anda girip çıkıyorlar. Buradan gelen araçlar büyük tehlike saçıyor. Buraya bir önlem alınmasını istedik. Fakat sadece bir yaya geçidi yapıldı. Ama Mardin'deki sürücüler yaya geçidini tınlamıyorlar. Bizim acilen burada üst geçide ihtiyacımız var. Allah korusun, bugün öğrencimizi kaybedebilirdik. Bir an önce önlem alınmalı, illa ki birinin ölmesi gerekmiyor. Bunlar çok zor şeyler değil. Bunu büyüklerimizden rica ediyoruz."