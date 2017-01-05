Mardin'de Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı

Mardin'de yaşanan trafik kazalarının bazıları MOBESE kameralarınca kaydedildi.



Mardin merkez Artuklu ilçesinde yaşanan trafik kazalarının bazıları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden basınla paylaşılan görüntülerde, Devlet Hastanesi önündeki kavşakta dönüş yapmaya çalışan bir otomobilin, akülü aracı ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa çarpması yer aldı.



Görüntülerde, 1'inci Cadde'de Kasım Tuğmaner Camisi önünde park halindeki hafif ticari araç, seyir haline geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırıma çıkıyor, ardından da yolun karşısında park halindeki araçlara çarpıyor. Kaldırımda yürüyen vatandaşların kazadan yara almadan kurtulduğu görülüyor. - MARDİN