Mardin'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 2 Şahıs Tutuklandı

Mardin'in Derik ilçesinde sosyal paylaşım sitelerinde yasadışı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahıstan 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Derik İlçe Emniyet Amirliği görevlileri tarafından internet üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarında sosyal paylaşım siteleri üzerinden "Yasa dışı örgüt propagandası" yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak, Mardin E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - MARDİN