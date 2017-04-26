Mardin'de Terör Örgütlerine Operasyon; 19 Tutuklama

MARDİN merkez ve ilçelerinde terör örgütlerine yönelik eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, merkez Artuklu, Kızıltepe Midyat, Dargeçit ve Nusaybin ilçelerinde PKK, IŞİD, DHKP-C ve MLKP'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Artuklu'da 12, Kızıltepe'de 11, Nusaybin'de 3, Midyat'ta 2 ve Dargeçit'te 1 olmak üzere toplam 29 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet ve savcılıklardaki işlemlerin ardından 9 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 20 şüpheli, savcılığa ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Mahkemede 19 şüpheli tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. PATLAYICI VE MÜHİMMAT BULUNDU



Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ve kırsalda yürütülen operasyonlarda çok sayıda patlayıcı ile mühimmat bulundu. Çok sayıda örgütsel doküman, kıyafet ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiği operasyonlarda, 12 kilogramlık 3 tüp içerisinde el yapımı patlayıcı, 4 uzun namlulu silah, 4 el bombası, 5 roketatar, 175 kilogram patlayıcı, uzun namlulu silahlara ait 120 fişek, sırt çantası, el telsizi, frekans bozucu cihaz, radyo, fotoğraf makinesi, 4 dürbün, 5 uyku tulumu ele geçirildiği öğrenildi. - Mardin