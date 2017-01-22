Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Sulak Mahallesi kırsalında yürütülen operasyonda 2 terörist yaralı olarak yakalandı.



Operasyon sürüyor.