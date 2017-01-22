Mardin'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı.
Üç adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramada 3 uzun namlulu silah, bir tabanca, 6 şarjör, 155 fişek ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Mardin'de Terör Operasyonu
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
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