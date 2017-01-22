Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı.



Üç adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Yapılan aramada 3 uzun namlulu silah, bir tabanca, 6 şarjör, 155 fişek ve örgütsel doküman ele geçirildi.