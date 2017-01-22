Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde tespit edilen teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütüne yönelik operasyon devam ediyor.
Mardin'de Terör Operasyonu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads