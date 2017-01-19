Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği belirlenen şahıslarla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.



Artuklu, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde 13 noktada arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, aramada 4 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 uzun namlulu silah, silahlara ait 193 fişek, 4 şarjör, 7 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 2 hafıza kartı ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi.