Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Koruköy ve Barış mahallelerinde, 7 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.
Operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, evlerinde bulunmayan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedildi.
Mardin'de Terör Operasyonu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
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