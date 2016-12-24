Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Koruköy ve Barış mahallelerinde, 7 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.



Operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, evlerinde bulunmayan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedildi.