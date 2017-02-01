Mardin'de Suriyelilere Yardım

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'e devletin ve sivil toplum kuruluşlarının yardımı sürüyor.



Mardin Suriye Yardımlaşma Platformu Başkanı Lütfi Günlüoğlu, yaptığı açıklamada, gönüllü vatandaşlarla kendilerine müracaat eden Suriyeliler'in ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.



Suriyeli sığınmacıların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını aktaran Günlüoğlu, "Kullanılmış ve kullanılmamış ev eşyalarında tutun giyim, erzak, gıda ve zaman zaman nakit yardımlarımız da oluyor. Devlet tarafından karşılamayan ilaçlar oluyor. Bunları kendilerine temin etmeye çalışıyoruz. Platform olarak çok zor bir görevi üstlendik. Bunu yapmaya ve başarmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.



Günlüoğlu, hayırseverlerin verdiği yardımları Suriyeliler'e ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını anlattı.



Günlüoğlu, "Bizde kayıtlı olan 3 bin, resmi rakamlara göre Mardin'de 100 binin üzerinde Suriyeli var. Bunların hepsine ulaşmamız mümkün değil. Valilik, kaymakamlık ve Türkiye'nin farklı illerindeki hayırsever vatandaşların gönderdiği yardımları organize ederek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.