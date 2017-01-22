Mardin'de Sokağa Çıkma Yasağı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.





Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.





Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Sulak Mahallesi'nde herhangi bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğu kaydedildi.