Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde evden çıkan ve bir akaryakıt istasyonunda çalışan Baver Yılmaz (24), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.
Mardin'de Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
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