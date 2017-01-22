Mardin'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin'de 3 evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şahıslar hakkında 3 evde yapılan arama faaliyetleri neticesinde 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof şarjörü, 124 adet Kalaşnikof fişeği, 1 adet tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör, 31 adet tabancaya ait fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. - MARDİN