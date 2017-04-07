Mardin'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Yapıldı

Mardin'de obezite ile mücadele kapsamında "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" gerçekleştirildi.



Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü Kızıltepe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "7 Nisan Dünya Sağlık Etkinlikleri" kapsamında diyabet farkındalığının arttırılması amacıyla "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" yapıldı. Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Mehmet Derviş, Halk Sağlığı Müdürü Saffet Yavuz, Kızıltepe Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu Seher Aydın ve sağlık personelleri katıldı.



Türkiye'de bilimsel tanımlamalara uygun 3 milyon obezin olduğunu ifade eden Yavuz, 3 milyon obezin 1 milyon 800 bininin 18 yaşın altında olduğunu söyledi. Obezite tehlikesinin özellikle çocuk ve gençleri esir aldığını ve ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğini kaydeden Yavuz, vatandaşların özellikle dengeli beslenmeye dikkat etmelerini istedi. - MARDİN