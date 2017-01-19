Mardin'de Polislerden Öğrencilere Anlamlı Hediye

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Mazıdağı ilçesinde 33 öğrenciye giyim ve kırtasiyeden oluşan hediyeler verdi.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğü "Sosyal Sorumluluk" projesi kapsamında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere mont, ayakkabı, atkı, bere, eldiven, kitap ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler hazırladı.



Mazıdağı ilçesindeki Ulutaş İlkokulunu ziyaret eden polisler, ihtiyaç sahibi 33 öğrenciyi giydirdi ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.





Hediyeleri alan öğrenciler, polislere teşekkür etti.