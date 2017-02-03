Mardin'de Planlı Elektrik Kesintileri

Mardin’de yapılacak çalışmalar elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Mardin'de Planlı Elektrik Kesintileri

Mardin'de yapılacak çalışmalar elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Artuklu ilçesi Yukarı Azıklı ve Aşağı Azıklı mahallelerinde yapılacak çalışma nedeniyle 06.02.2017-09.02.2017 tarihleri arasında 08.30-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacaktır" denildi. - MARDİN

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