Mardin'de yapılacak çalışmalar elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Artuklu ilçesi Yukarı Azıklı ve Aşağı Azıklı mahallelerinde yapılacak çalışma nedeniyle 06.02.2017-09.02.2017 tarihleri arasında 08.30-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacaktır" denildi. - MARDİN
Mardin'de Planlı Elektrik Kesintileri
Mardin’de yapılacak çalışmalar elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Mardin'de yapılacak çalışmalar elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.