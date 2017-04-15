Mardin'de PKK Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Mardin'de düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat Cumartesi akşamı emniyet ve adliye lojmanlarına yönelik düzenlenen saldırı başta olmak üzere 11'i asker, 4'ü polis, 2'si korucu olmak üzere toplamda 20 kişinin şehit edilmesine ilişkin Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelerin emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Mahkeme heyeti, şüphelilerin tutuklanmalarına karar verdi. Tutuklanan zanlılar, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - MARDİN