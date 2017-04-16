Mardin'de Paskalya Bayramı Düzenlenen Ayin ile Kutlandı
Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutladı.
Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutladı.
Kaynak: Dunya.com
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