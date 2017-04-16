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Mardin'de Paskalya Bayramı Düzenlenen Ayin ile Kutlandı
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Mardin'de Paskalya Bayramı Düzenlenen Ayin ile Kutlandı

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutladı.

Mardin'de Paskalya Bayramı Düzenlenen Ayin ile Kutlandı

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutladı.

Kaynak: Dunya.com

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