Mardin'de Paskalya Bayramı

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutladı.



Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Kırklar Kilisesi'ne gelen Süryaniler, çocukları ile kilise girişinde mum yakıp, dua etti.





Ayini, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz yönetti. Ayin süresince erkek ve kızlardan oluşan koro Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okudu.





İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde, Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı. Daha sonra ayine katılanlar, şaraba batırılmış ekmek parçasıyla oruçlarını açtı ve kilise bahçesinde bayramlaştı.





Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Zafer İzcan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kilisenin kabul salonunda Süryanilerin bayramını kutladı.





Saliba Özmen, Yaman ve beraberindekilerle yumurta tokuşturdu.



Yaman, burada yaptığı konuşmada, Süryaniler'in Paskalya Bayramı'nı kutlayarak, halk oylamasının da Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Yaman, şöyle konuştu:



"İstedik ki Süryani dostlarımızın bu bayramında yanlarında olalım. Bugün aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının değişikliğinin onaylama ve halk oyuna sunma günü. İnşallah sizler için bayram, ülkemiz için de bugünden sonra bayram olacaktır. Ben hem vali olarak hem de Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak siz değerli dostlarımın yanında olduğumu belirtmek istiyorum."



Mardin'in eski huzurlu günlerine döndüğünü belirten Yaman, Mardin'in birlik, beraberlik ve birbirini sevme anlamında huzur ve Türkiye'nin örnek bir şehri olduğunu kaydetti.



Halk oylamasının Türkiye'ye mübarek olması temennisinde bulunan Özmen de "Güzel ülkemizin yararına oylarımızı kullanıyoruz. Hem bayramımızı kutluyoruz hem de bu referandum sonucunda önümüzde çok güzel günler, yarınlar, zamanları beraber geçireceğiz." ifadelerini kullandı.



Paskalya Bayramı'nın Hristiyan alemi için önemli bir gün olduğunu kaydeden Özmen, ayinlerde Türkiye'nin birliği ve beraberliği için dua ettiklerini dile getirdi.



Özmen, ülkenin kutsal, değerli ve kıymetli olduğunu anlatarak, "Tarihsel bir ülkedir. Bu tarihi korumak, bu tarihe sahip çıkmak, tarihle birlikte birbirimize ve insanımıza sahip çıkmak, hepimizin asli görevidir. Türkiye'mizde yaşayan Müslüman, Hristiyan ve ne olursa olsun Türkiye vatandaşı olarak herkesi mutlu, müreffeh ve sevinçli olarak görmek bizim temennimiz ve duamızdır." dedi.