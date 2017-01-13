Mardin'de Otomobilde 89 Kilogram Esrar Ele Geçirilmesi

Mardin'de bir otomobilde 89 kilogram esrar geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Mardin'in Kızıltepe ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine güvenlik güçlerince Nur Mahallesi'nde dün park halindeki bir otomobilde yapılan aramada 89 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan O.S. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen O.S ve H.Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.