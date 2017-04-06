Mardin'de Operasyon Öncesi Bir Köyde Sokağa Çıkma Yasağı

MARDİN'in Savur İlçesi'ne bağlı Şenocak Mahallesi kırsalında yapılacak operasyon öncesi sivil halkın zarar görmemesi için bugün saat 16.00'dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Mardin Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:



"İlimiz Savur İlçesine bağlı Şenocak Mahallesinde faaliyet Yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 06 Nisan 2017 Perşembe günü saat: 16.00 itibari ile İlimiz Savur İlçesine bağlı Şenocak Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." - Mardin