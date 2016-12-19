Mardin'de Okullara Kar Tatili! Mardin'de Okullar Tatil mi?

Mardin'de okullara kar tatili var mı sorusunun cevabını sizler için derledik. Mardin'de okullar tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Mardin'in merkez Artuklu İlçesi ve bağlı kırsal mahallelerde, olumsuz hava koşulları ve kuvvetli buzlanma nedeniyle tüm resmi ve diğer eğitim kurumlarında okullar bugün tatil edilirken, Mardin merkez ve bağlı tüm ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlileri de izinli sayıldığı açıklandı. Mardin Valiliği'nce yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kuvvetli buzlanma nedeniyle Artuklu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Artuklu İlçe merkezi ile kırsal mahallelerinde tüm resmi ve özel okullar ile diğer eğitim kurumlarının bugün için tatil eildiği belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca Mardin İlimizin tüm ilçelerinde engelli ve hamile kamu görevlileri de 19 Aralık 2016 Pazartesi günü idari idari sayılmıştır" denildi.

MARDİN'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Mardin'de okullara kar tatili verildi. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Şırnak ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Karadeniz Bölgesi kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Ankara: Az bulutlu 2

İstanbul: Az bulutlu 9

İzmir: Az bulutlu 10

Bursa: Az bulutlu 5

Adana: Az bulutlu 12

Antalya: Az bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 5

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 6

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -14

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 3