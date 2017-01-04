Mardin'de Öğrencilere Trafik Eğitimi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, kreş öğrencilerine trafik eğitimi verdi.



Merkez Artuklu ilçesindeki özel bir kreşte kurulan mini pistte, 65 öğrenciye trafik işaret ve kuralları hakkında bilgi verildi.



Öğrencilerin sorularını yanıtlayan trafik polisi Eyüp Yeşilyurt, trafik kurallarının hayatın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.



Yeşilyurt, kentteki bütün kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi vermeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Çocuklar küçükken ne öğreniyorlar ise büyüdüklerinde onları ifa ediyor. Bu yüzden kreşe gelerek öğrencilere temel trafik kuralları hakkında bilgi verdik. Ayrıca araca nasıl binilir, araçtan nasıl inilir, emniyet kemeri, emniyet kemerinin önemiyle alakalı öğrencileri bilgilendirdik."