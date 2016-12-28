Mardin'de Öğrencilere Trafik Eğitimi

MARDİN (AA) - Mardin'de trafik eğitim pistinde ortaokul çağındaki öğrenciler, trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor.





İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polis memurları, okullarda kurdukları trafik eğitim pistinde öğrencilere eğitim veriyor.





Artuklu ilçesinde bulunan Tatlıdede Ortaokulu'nda kurulan ilk pistte ekipler, öğrencilere uygulamalı ve teorik trafik eğitimi verdi.





İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, mümkün olduğunca bütün okullarda pisti kurarak öğrencilere hem uygulamalı hem teorik eğitimlerin verileceğini söyledi.





Çocukların eğlenerek trafik kurallarını öğreneceklerini aktaran Onar, "Öğrencilerimiz burada trafik eğitimlerini uygulamalı şekilde öğrenecekler. Trafik eğitiminin küçük yaşlardan itibaren başlaması daha bilinçli ve duyarlı sürücülerin yetişmesine katkıda bulunacaktır." diye konuştu.