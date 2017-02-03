Mardin'de Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Anlatıldı

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, kentte bulunan 80 okulda 11 bin öğrenciyi sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirdi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2016-2017 eğitim öğretim yılında kentte bulunan okullarda "sağlıklı beslenme, obezite ve diyabet" konularında başlatılan eğitim faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.



Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:



"2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci döneminde müdürlüğümüz ile Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde bulunan Obezite Danışma Birimi diyetisyenleri ile il genelindeki 80 okulda 11 bin 127 öğrenciye sağlıklı beslenme, obezite ve diyabet konularında eğitim verilmiştir."



Açıklamada ayrıca yarıyıl tatili sonrası 170 okulda bilgilendirme toplantılarının devam edeceği kaydedildi.