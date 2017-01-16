Mardin'de Öğrencilere Enerji Tasarrufu Eğitimi

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) çalışanları, kentteki okulları ziyaret ederek öğrencileri elektrik tasarrufu konusunda bilgilendirdi.





Dicle EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, enerjinin daha bilinçli ve tasarruf edilerek kullanılmasını sağlamak için il genelindeki okullarda verilen eğitimle, öğrencilerin elektrik tasarrufu konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.



Açıklamada, elektrik israfının önüne geçebilmek için çocuklara küçük yaştan verilen eğitimin faydalı olacağı anımsatıldı.