Mardin'de Mobese Kameralarına Yansıyan Ilginç Trafik Kazaları

Mardin'de meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İl merkezinde farklı noktalarda bulunan sabit ve hareketli mobese kameralarına çeşitli tarihlerde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalar yansıdı.



Mardin Devlet Hastanesi önündeki kavşakta dönüş yapmaya çalışan bir otomobil, akülü aracı ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir engelliye çarptığı kazada, akülü aracından savrulan engelli vatandaş daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılış anı kameralar tarafından kaydedildi.



Birinci Cadde'de Kasım Tuğmaner Camisi önünde park halindeki hafif ticari araç, hareket ettikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırıma çıkıyor, ardından da yolun karşısında park halindeki araçlara çarpıyor. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuluyor.



İstasyon Mahallesi'ndeki başka bir trafik kazasında; yolun karşısına geçmeye çalışan bir iş makinesi ise, seyir halindeki otomobile çarpıyor, kazada otomobil sürücüsü aracın dışına savrulma anı saniye saniye kameralar tarafından kaydediliyor.



Mardin Otogarı kavşağında da seyir halindeki bir otomobilin, dönüş yapmaya çalışan kamyonetle çarpışması ile Ravza Caddesi'nde bir otomobilin buzlanma dolayısıyla önce direğe ardından karşı yönden gelen minibüse çarpması da kameralar tarafından kaydedildi.



Emniyet yetkilileri, kazaların genellikle trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, sürücülerin ve yayaların günün hava şartlarına göre tedbirli olmasını istedi.