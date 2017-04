Mardin'de Kuaför, Saçını Yaktığını Söyleyen Kadın Polisi Dövdü

MARDİN'in Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polis memuru S.E., kent merkezinde saçını yaktığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu kuaförün saldırısına uğradı. Kuaför Onur D. ile olay sırasında yanında olan kardeşi Hasan Can D. gözaltına alındı.



Olay, Artuklu İlçesi'ne bağlı Yenişehir Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan kuaförde meydana geldi. Kuaförde saçının yakıldığını iddia eden kadın polis memuru S.E., Mardin Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan'a, kuaför Onur D.'yi şikayet etti.



Onur D.'nin işyerine giden Porduğan, durumu öğrendikten sonra, kadın polisin mağduriyetinin giderilmesini istedi. Ancak Oda Başkanı Porduğan ile S.E.'nin yanına gelen kuaför Onur D., iddiaya göre tartıştığı kadın polisi yumrukladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dövülen kadın meslektaşlarını tedavi için hastaneye götürürken, kuaför Onur D. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi Hasan Can D.'yi gözaltına aldı.



Hastanede yüzüne dikiş atılan polis memuru S.E.'ye 10 günlük iş göremez raporu verildi. S.E., ustalık belgesinin olmadığını sonradan öğrendiği kuaförden şikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



