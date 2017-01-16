Mardin'de Kitap Okuyan Öğrencilere Ödül

Mardin'de en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencileri arasında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi amacıyla Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde tören yapıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Nusaybin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından ilahiler seslendirildi ve tiyatro oyunu sahnelendi.



Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kitap okumanın öneminden bahsetti.



Sarı, şunları kaydetti:



"Tarihte ilimdeki başarılarımızla anıldığımız kadar dinine ve değerlerine bağlı bir millet oluşumuzla anılıyorduk. İlerleyip, gelişmek için ilimlere gereken değeri verip, değerlerimizle yaşatmalıyız. Bir milletin yükselmesi, gelişebilmesi ancak okuyarak ilim sahibi olmasıyla mümkündür."



Törenin sonunda en çok kitap okuyan 20 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.