Mardin'de Kariyer Günü Etkinliği

Nusaybin ilçesinde geleneksel 3. Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.



Mardin Artuklu Üniversitesi Nusaybin Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) Dış Ticaret Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan MYO Müdürü Yavuz Dinç, öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle okulun sosyal, sportif ve akademik başarısını yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.



Dinç, kariyer planlamasının önemine işaret ederek, "Başarının sırrı çeşitli şekilde dillendirilebilir. Hayatta şans diye bir kelimenin olduğunu düşünürsek, bana göre şans fırsatlara hazırlıklı yakalanmaktır. Fırsat, kaçtıktan, zaman geçtikten sonra durumun telafisi yoktur. Bugünkü durumumuz, dünkü tercihlerimiz, bugünkü tercihlerimiz ise yarınki durumumuz olacaktır." ifadelerini kullandı.



Kulüp Danışmanı Öğretim Görevlisi Mehmet Celal Gültekin de öğrencilerin meslek gruplarını kağıt üzerinde değil yüz yüze gelerek tanımasını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.



Topluluk Başkanı Hülya Kırhan bu tür etkinliklerin öğrencilerin kendi kariyer planlamalarını yapmalarında yol gösterdiğini aktardı.