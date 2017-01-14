Mardin'de "Kardeş Okul" Projesi

Mardin Mükerrem Tüfekçioğlu Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, kardeş okul olarak belirledikleri Bağlıca köyü İlkokul ve Bağlıca İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.





Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip Ortaokulu yönetimi ve öğrencileri, kardeş okul projesi kapsamında belirledikleri okulun sınıflarını gezerek öğrencilerle sohbet etti.



Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fatih Akman, daha önce de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini bu kez de köy okulu olan Bağlıca ilk ve ortaokulunu kardeş okul olarak belirleyip ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.



Öğrencilere çeşitli hediyeler verdiklerini kaydeden Akman, "Namaza yeni başlamış 60 öğrenciye seccade, Kur'an dersleri alan 60 öğrenciye de Kur'an-ı Kerim, 105 öğrenciye Peygamberimi Öğreniyorum kitabı, 300 öğrenciye de çeşitli ikramlarda bulunduk." dedi.



Programa, Mardin İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdurahim Omuk, Mehmet Ali İyibaş, Okul-Aile Birliği Başkanı Ceylan Alkan ve veliler katıldı.