Mardin'de Kan Bağışı Kampanyası

MARDİN (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısının ardından Mardin'de düzenlenen kampanya yoğun ilgi gördü.



Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kampanya ya destek veren vatandaşlar kan bağışında bulundu.



Kan bağışında bulunan Mardin Vali Yardımcısı Ali İkram Tuna, farkındalık yaratmak ve kan bağışına olan ilginin artırılması amacıyla böyle bir kampanyanın yapıldığını söyledi.



Kan bağışında bulunan 54 yaşındaki Fatma Çel son 3 yıldır düzenli olarak kan verdiğini belirterek, "Allah'a şükür kanımız var, bizde veriyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Her an hepimizin ihtiyacı olabilir." dedi.



Türk Kızılay yetkilileri de yapılan kan bağışından memnun olduklarını ve bu duyarlılığın sürmesini arzu ettiklerini belirtti.