Mardin'de Kalp Krizi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde kalp krizi geçiren çocuk öldü.



Arpatepe Mahallesi'nde 13 yaşındaki Mehmet Karipçin, evinin bahçesinde bisiklet kullandığı sırada fenalaştı.



Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Karipçin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Hastanede yapılan ilk incelemede çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi.



Mardin Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Karipçin'in naaşı, aile mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



Arpatepe Galip Karipçin Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Karipçin'in vefat haberi üzerine, okuduğu okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler iptal edildi.