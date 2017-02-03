Mardin'de Kaçakçılık Operasyonu

Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 720 uyuşturucu hap ve 200 kilogram kaçak çay ile 2 bin 549 bandrolsüz kozmetik ürün ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kızıltepe ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 720 uyuşturucu hapın ele geçirildiği ve bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Artuklu ilçesinde de yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kargo firmasına ait araçta arama yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kargo aracında 200 kilogram kaçak çay, 60 kilogram badem içi, 2 bin 549 değişik markalarda bandrolsüz ve faturasız kozmetik ürün ele geçirilmiştir. Olayın şüphelisi 2 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonların kararlılıkla devam edecektir."