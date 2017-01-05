Mardin'de Kaçakçılık Operasyonu

Mardin'de düzenlenen operasyonda 5 bin 100 paket kaçak sigara ve çeşitli gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir kargo firmasına ait kamyonda arama yapıldı.



Aramada, 5 bin 100 paket sigara, 429 kilogram çay, 8 bin 144 parça kozmetik malzemesi, 4 bin 360 balık konservesi, 340 kilogram badem, 30 kilogram süt tozu ve 49 kilogram nargile tütünü bulundu.



Faturasız ve gümrük kaçağı olduğu belirtilen ürünlere el konuldu, olayla ilgili soruşturma sürüyor.