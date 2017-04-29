Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 tırda 32 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.





Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Kızıltepe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince kaçaklığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 2 tır durduruldu.





Dorseli tırda yapılan kontrollerde dorsenin tabanında zulalanmış 31 bin 460 paket kaçak sigara, diğer araçta çekicinin yatak kısmında 590 paket kaçak sigara bulundu.



Tır sürücüleri Şemseddin G. ve Erol A. hakkında yasal işlem başlatıldı.