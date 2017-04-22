Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri 500 bin olan 39 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Nusaybin İlçesi'nde durumundan şüphelenilen bir TIR'ı durdurdu. Polis ekiplerince çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, gizli bölmelerde yapılan aramada 39 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Piyasa değerinin 500 bin lira olduğu kaçak sigaraların yakalandığı araç sürücüsü Hasan K. gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı.



- Mardin