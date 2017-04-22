Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen bir operasyonda bir tırın dorsesinde gizlenmiş 39 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nusaybin ilçesinde durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu. Polis ekiplerince çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, zula yöntemiyle gizlenmiş 39 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Araç sürücüsü Hasan K. hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN