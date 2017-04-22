Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, 39 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.





Alınan bilgiye göre, Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nusaybin ilçesinde durumundan şüphelenilen bir tır durduruldu.



Polis ekiplerince çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, zula yöntemiyle gizlenmiş 39 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.





Araç sürücüsü Hasan K. hakkında adli işlem başlatıldı.