Mardin'de düzenlenen operasyonda 73 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Mardin-Nusaybin yolu üzerinde yapılan uygulama sırasında durdurulan bir kamyonun dorsesinde kömür çuvallarının altına gizlenmiş 68 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.
Bir otobüste yapılan aramada da 5 bin paket kaçak sigaranın yakalandığı kaydedildi.
Kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu
Mardin'de düzenlenen operasyonda 73 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.
Mardin'de düzenlenen operasyonda 73 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.