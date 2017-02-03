Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'de düzenlenen operasyonda 73 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Mardin-Nusaybin yolu üzerinde yapılan uygulama sırasında durdurulan bir kamyonun dorsesinde kömür çuvallarının altına gizlenmiş 68 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.



Bir otobüste yapılan aramada da 5 bin paket kaçak sigaranın yakalandığı kaydedildi.



Kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.