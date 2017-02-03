Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'de düzenlenen operasyonda 73 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'de düzenlenen operasyonda 73 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Mardin-Nusaybin yolu üzerinde yapılan uygulama sırasında durdurulan bir kamyonun dorsesinde kömür çuvallarının altına gizlenmiş 68 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

Bir otobüste yapılan aramada da 5 bin paket kaçak sigaranın yakalandığı kaydedildi.

Kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Emniyet Müdürlüğü, Nusaybin, Mardin, Sigara