Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 bin 183 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Derik ilçesinde bir ikamette, Kızıltepe ilçesinde ise yol uygulamaları sırasında bir otomobilde arama yapıldığı bildirildi.



Derik'te bin 823, Kızıltepe'de ise 4 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:



"Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanmıştır. Sağlıklı bir gelecek ve devletimizin menfaati için her türlü kaçakçılık olaylarını engelleme konusundaki mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."