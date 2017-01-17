Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 15 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.





Yol uygulamaları sırasında durdurulan araçlar içerisinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 94 bin 800 lira olan 15 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildiği aktarılan açıklamada, olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.



Sağlıklı bir gelecek ve devletin menfaati için her türlü kaçakçılık olaylarını engelleme konusundaki mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulanan açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.