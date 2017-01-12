Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'de polis ekipleri tarafından bir kamyonette 19 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri sırasında 42 DPB 22 plakalı kamyonet Ceylanpınar civarında durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 19 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN