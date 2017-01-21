Mardin'de İmza Günü

Mardin'de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı yazar Zeynep Alkış, "Tarafımız Kardeşlik" kitabının imza gününe katıldı.



Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte Alkış, ikinci baskısını yaptığı kitabının imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.



Kitabı hakkında AA muhabirine açıklama yapan Alkış, kitabın ebedi kardeşliği pekiştirme adına ortaya çıktığını söyledi.



Kitabın gezi olayları ve sonraki süreci ele aldığını aktaran Alkış şöyle konuştu:



"Gezi olaylarıyla başlayan Türkiye'nin gerçeklerini anlatan ve gezi olaylarında sonra ki tarihsel dönemleri içerisine alan bir kitabımız. Bu kitabımızı kamuoyuyla paylaşmak istedik. Kitabıma beklediğimin üstünde bir ilgi var. Bu benim ilk kitabım. Kitabıma beklenenin üstünde bir ilginin olması beni çok mutlu etti. Demek ki halkımız Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karşı duyarlı. Bu duyarlılığını okuyarak belli etmeye çalışıyor."



İçimize nifak tohumları ekmeye çalışanlara karşı kenetlenerek, birlik ve beraberlik içerisinde daha büyük Türkiye ve yeni Türkiye söylemleriyle karşılık vereceklerini ifade eden Alkış, bu söylem birlikteliğini kardeşliği daha da pekiştireceğini belirtti.



Terörün bölgenin makus talihiymiş gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Alkış sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sanki coğrafyamızda terörün başlı başına kaderimizmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Oysa terör, bizim kaderimiz değil. Bizler içimizde ki dinamiklerimiz ve kardeşliğimizle terörü bertaraf edebilecek güçteyiz. Son dönemde de Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara da halkımız sağduyu ile davrandığı için bölgemiz ve Türkiyemiz bir iç savaşa sürüklenmek isteniyor.



Başta bölgede yaşayan insanlarımız buna fırsat vermemekte. Türkiye bu anlamda güçlü milletleri bir arada barındırabilen güçlü bir ülke."



Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman da imza gününe katılarak yazar Alkış'a kitap imzalattırdı.