Mardin'de İki Ayrı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Mardin'de yaşanan iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Mardin merkez Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde iki ayrı trafik kazası yaşandı. Kazalarda toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kızıltepe Viranşehir karayolunun 48. kilometresinde Şeyhmus Yavuz yönetimindeki 47 KH 007 plakalı kamyonet, seyir halindeyken önüne aniden çıkan köpeğe çarptı. Kamyonet, köpeğe çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Şeyhmus Yavuz ile araçta bulunan Mahmut Yavuz ve Diyar Karataş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Bir diğer kaza ise Mardin merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Mardin'e gelen kamyonet, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) yerleşkesi yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, her iki kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MARDİN