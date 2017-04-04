Mardin'de Huzur Operasyonu

Mardin'de çok sayıda polisin katılımıyla "huzur" operasyonu başlatıldı.





Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Mardin il merkezi ile Nusaybin ilçesinde suçların önlenmesi ve yakalanması amacıyla huzur operasyonu düzenledi.



Terör, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı çok sayıda personelin katılımıyla kentte düzenlenen operasyonda, Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Birinci Cadde, 13 Mart ile Yenişehir Mahallelerinde bulunan iş yeri, kıraathane, internet kafeler denetlendi.



Ekipler, kontrol noktalarında, durdurdukları araçlarda arama ve kimlik kontrolü yaptı.